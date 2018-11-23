Наливайченко: Украина должна инициировать совместное с НАТО патрулирование торговых судов в Азовском и Черном морях

Украине нужно начать защищать национальные интересы в Азовском и Черном морях, ведь Российская Федерация продолжает агрессивно давить, блокировать и нарушать международное право, подчеркнул лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Как сообщает пресс-служба, политик убежден, что Украина должна перейти в наступление и начать защищать торговые интересы в Азовском и в Черном морях. Кроме этого, на высшем уровне в Международной морской организации ставить вопрос ребром и потребовать:

Российская Федерация должна прекратить экономическое и военное давление в Азовском море.

В украинские порты Мариуполь и Бердянск следует пригласить международную мониторинговую миссию и вместе с международным сообществом восстановить режим нормальной работы украинских морских портов.

Вместе с международной мониторинговой миссией Украины инициировать исключение России из Международной морской организации и инициировать санкции ко всем судам под российским флагом во всех международных портах.

Ускорить создание в Мариуполе и Бердянске украинских морских баз.

Перейти к военно-морскому сопровождению торговых судов в Азовском и Черном морях.

"Считаю, что Украине нужно инициировать совместное военно-морское патрулирование и сопровождение торговых судов вместе со странами-членами НАТО: Турцией, Болгарией, Грецией", - объяснил В.Наливайченко.