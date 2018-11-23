Выборы2019

Выборы

11:55 23.11.2018

Наливайченко: Украина должна инициировать совместное с НАТО патрулирование торговых судов в Азовском и Черном морях

1 мин читать
Наливайченко: Украина должна инициировать совместное с НАТО патрулирование торговых судов в Азовском и Черном морях

Украине нужно начать защищать национальные интересы в Азовском и Черном морях, ведь Российская Федерация продолжает агрессивно давить, блокировать и нарушать международное право, подчеркнул лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Как сообщает пресс-служба, политик убежден, что Украина должна перейти в наступление и начать защищать торговые интересы в Азовском и в Черном морях. Кроме этого, на высшем уровне в Международной морской организации ставить вопрос ребром и потребовать:

  • Российская Федерация должна прекратить экономическое и военное давление в Азовском море.

  • В украинские порты Мариуполь и Бердянск следует пригласить международную мониторинговую миссию и вместе с международным сообществом восстановить режим нормальной работы украинских морских портов.

  • Вместе с международной мониторинговой миссией Украины инициировать исключение России из Международной морской организации и инициировать санкции ко всем судам под российским флагом во всех международных портах.

  • Ускорить создание в Мариуполе и Бердянске украинских морских баз.

  • Перейти к военно-морскому сопровождению торговых судов в Азовском и Черном морях.

"Считаю, что Украине нужно инициировать совместное военно-морское патрулирование и сопровождение торговых судов вместе со странами-членами НАТО: Турцией, Болгарией, Грецией", - объяснил В.Наливайченко.

Теги: #черное_море #наливайченко #россия #азовское_море #нато
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Новинский: Реализация плана Порошенко по вступлению в НАТО навсегда заморозит конфликт на Донбассе

Ляшко: Изменения в Конституцию о курсе государства на ЕС и НАТО запрещают пребывание военных Альянса в Украине

Пришло время создать в Украине действенные силовые органы - Наливайченко

Годовщина Майдана: Борьба еще не закончена - Наливайченко

Годовщина Майдана: Борьба еще не закончена - Наливайченко

Через Медведчука Россия пытается вмешаться в украинскую избирательную кампанию - Садовый

Валентин Наливайченко: Россия раз и навсегда потеряла контроль над Украиной - "Сегодня"

Валентин Наливайченко подписал Декларацию о свободе слова

Коррупция привела к масштабной трудовой миграции украинцев - Наливайченко

Наливайченко: Для восстановления мира нужно принять комплекс национальных и международных действий

ПОСЛЕДНЕЕ

Безсмертный: Изменение представителя Украины на переговорах в Минске ничего не даст, поскольку с другой стороны игрок не изменился

"Оппоблок" отрицает, что четыре депутата фракции проголосовали за бюджет-2019

Ляшко о принятии бюджета: Украина стала свидетелем ночи национального унижения

Нардеп от "Батькивщины": Голосование за бюджет - это преступление против Украины

Новинский: Цель "Оппозиционного блока" – успешная Украина

Нардепы из "Оппоблока" не будут голосовать за госбюджет-2019

"Батькивщина" последовательно поддерживает курс Украины на членство в ЕС и НАТО

В.Новинский о новом назначении в партии и стратегическом курсе "Оппозиционного блока"

Вилкул о бюджете-2019: Те, кто сейчас при власти хотят "урвать" по-максимуму народных денег

"Радикальная партия" внесла поправку в бюджет, что предусматривает 200 млн грн на науку

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА