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11:33 23.11.2018

Безсмертный: Изменение представителя Украины на переговорах в Минске ничего не даст, поскольку с другой стороны игрок не изменился

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Безсмертный: Изменение представителя Украины на переговорах в Минске ничего не даст, поскольку с другой стороны игрок не изменился

Ситуация в зоне боевых действий на Донбассе зависит от Кремля, а не от участников Трехсторонней контактной группы в Минске, заявил экс-представитель Украины в ТКГ Роман Безсмертный.

"Марчук в деталях знает ход событий. Он представляет ту часть, которая в пределах минских договоренностей юридически сильная. За все время было подписано три протокола об отводе среднего и тяжелого вооружения, а также два протокола по разминированию. Это юридически сильные документы, они действуют, поэтому в этом направлении нужно продолжать работать. Главной проблемой остается блок безопасности. Евгений Кириллович идеально разбирается в этом вопросе. Однако не стоит рассчитывать, что назначение Марчука представителем Украины на переговорах что-то кардинально изменит", - заявил Р.Безсмертный в комментарии изданию "ГОРДОН" в четверг, 22 ноября.

Политик заявил, что желает Евгению Марчуку успеха, однако уверен, что с его приходом не изменятся ни формат, ни полномочия участников переговоров.

"Поэтому считаю, что изменение представителя Украины на переговорах в Минске ничего не даст. Ведь с другой стороны игрок не изменился. Он сидит в Кремле и ему абсолютно все равно, что там происходит на переговорах в Минске. Решение принимает только один человек, а не представители делегаций на переговорах", - подытожил экс-представитель Украины в ТКГ.

Как сообщалось, распоряжение Президента Украины Петра Порошенко №210 / 2018-рп о назначении Е.Марчука представителем Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовали на сайте главы Украинского государства 22 ноября.

Е.Марчук - бывший глава СБУ, экс-министр обороны, экс-секретарь СНБО, экс-премьер-министр Украины, генерал армии. О том, что Л.Кучма прекратил работу в ТКГ, в которой представлял Украину, 2 октября сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер.

Теги: #ткг #минские_соглашения #донбасс #безсмертный
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