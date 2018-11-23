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10:59 23.11.2018

Новинский: Реализация плана Порошенко по вступлению в НАТО навсегда заморозит конфликт на Донбассе

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Новинский: Реализация плана Порошенко по вступлению в НАТО навсегда заморозит конфликт на Донбассе

Фракция "Оппозиционного блока" выступает категорически против изменений в Конституцию, предусматривающих движение Украины в НАТО и Европейский Союз, заявил народный депутат, председатель парламентской фракции "Оппоблока Вадим Новинский.

"Опросы общественного мнения показывают, что общество разделено практически поровну по вопросу вступления в НАТО. И это без учета мнения Донбасса. Перед тем, как их выносить на обсуждение, необходимо реинтегрировать территории. После этого можно провести референдум. И только по его результатам принимать решение. Без учета мнения украинцев к рассмотрению этого вопроса подходить нельзя", - сказал оппозиционный политик в кулуарах парламента в четверг.

Кроме того, В.Новинский напомнил, что НАТО не принимает в свои ряды государства, имеющие территориальные конфликты на своей территории.

"Сегодня Украину в НАТО никто не ждет. Об этом неоднократно заявляли высшие должностные лица этой организации. Также нас никто не ждет и в Евросоюзе. Зачем же делать вещи, которые невозможно воплотить в жизнь? Все это – лишь предвыборная кампания Петра Порошенко. И мы не намерены в ней участвовать", - добавил политик.

По мнению В.Новинского, депутаты, поддержавшие намерения изменить Конституцию, фактически подыгрывают Петру Порошенко в его желании избраться на второй президентский срок. Председатель фракции также обратил внимание на тот факт, что курс Украины в НАТО станет еще одним вызовом для украинской экономики.

"Порошенко говорит, что украинскую армию необходимо переоснастить по стандартам НАТО. А где закупать вооружение? Сколько денег нужно потратить из бюджета? И что будут делать наши предприятия оборонно-промышленного комплекса? Сколько еще рабочих мест нужно будет сократить, чтобы перейти на стандарты НАТО?" - отметил он.

По убеждению В.Новинского, в случае реализации плана Порошенко по вступлению в НАТО, конфликт на Донбассе будет заморожен навсегда.

"В таком случае будет невозможно решить вопрос реинтеграции украинских территорий", - подчеркнул народный депутат.

Теги: #конституция_украины #порошенко #украина #нато #новинский
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