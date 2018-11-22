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18:58 22.11.2018

"Батькивщина" последовательно поддерживает курс Украины на членство в ЕС и НАТО

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"Батькивщина" последовательно поддерживает курс Украины на членство в ЕС и НАТО

Фракция "Батькивщина" единогласно поддержала предварительное одобрение проекта закона о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение членства Украины в ЕС и НАТО, сообщается на сайте партии.

"Сегодня перед нами стоит ключевой вопрос: как курс на членство в ЕС и НАТО будет реализован в законах, а главное - непосредственно в понимании каждого человека. Потому курс на НАТО - это не просто запись в Конституции, это изменение самого менталитета нации. И я думаю, что народ к этому готов", - заявил заместитель председателя фракции Сергей Соболев.

Политик также напомнил, как 5 лет назад политическая элита Украины отставала от мнения народа, который четко во время Революции Достоинства высказался за евроинтеграционный выбор.

"Их не интересовали тогда вопрос зарплат и пенсий, которые были скудными и жалкими. Сначала тысячи, а потом миллионы людей вышли на Майдан только с одним стремлением - непосредственный путь Украины в ЕС", - подчеркнул С.Соболев.

Теги: #соболев #батькивщина
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