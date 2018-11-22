Политсовет Днепропетровской облорганизации "Оппоблока" инициирует съезд партии для выдвижения кандидата на выборах президента

Политсовет Днепропетровской областной организации политической партии "Оппозиционный блок" принял решение инициировать созыв съезда этой партии для определения и выдвижения единого кандидата на предстоящих выборах президента Украины, сообщил народный депутат из одноименной фракции Дмитрий Колесников.

"С целью определения и выдвижения единого кандидата от нашей оппозиционной силы на предстоящих выборах президента Украины, политсовет Днепропетровской областной организации принял решение об инициировании созыва съезда политической партии "Оппозиционный блок". Надеюсь, что решение о проведении съезда будет принято в ближайшее время", - написал он на странице в Фейсбуке в четверг.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что несколько их однопартийцев "в результате кулуарных переговоров и без согласования" со всеми членами партии "Оппозиционный блок" вошли во внутриполитическое объединение, "чем нарушили партийную дисциплину и превысили свои полномочия".

"Я как первый заместитель председателя региональной организации политической партии "Оппозиционный блок" в Днепропетровской области провел заседание политсовета региональной организации, на котором все члены политсовета единогласно поддержали решение фракции нашей партии в Верховной Раде об исключении Ю.Бойко и С.Левочкина из фракции "Оппозиционного блока", а также осудили их переговоры и сотрудничество с властью, тем самым ставя свои личные амбиции выше интересов наших избирателей", - сообщил Д.Колесников.

Как сообщалось, фракция "Оппозиционный блок" на заседании 20 ноября приняла решение об исключении Юрия Бойко и Сергея Левочкина из фракции, по словам сопредседателя фракции Александра Вилкула, с формулировкой "за предательство интересов избирателей".