Бойко: Власть дала мажоритарщикам взятку в 5 млрд гривен в обмен на голоса за бюджет-2019

Сейчас подготовка к рассмотрению проекта госбюджета-2019 сопровождается масштабной политической коррупцией. А именно власти запланировали 4,9 миллиарда гривен на прямой подкуп мажоритарщиков для того, чтобы склонить их к голосованию за бюджет, заявил народный депутат, сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко.

"Мне известно, что власти вели переговоры с другими депутатскими группами. И накануне второго чтения в проекте бюджета появилась строка: средства на местные инфраструктурные проекты - 4,9 миллиарда. И это плата тем депутатам, которые проголосуют за антинародный бюджет. Мы завтра покажем этих "героев", - отметил политик во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады в четверг.

По его словам, попытка власти протащить бюджет в нынешнем виде - это наиболее красноречивый показатель преступной деятельности режима.

"Нет идеальных бюджетов, но есть красные линии, которые нельзя пересекать. Например, невозможно увеличивать цены на газ до 8000 гривен, при этом уменьшая средства на субсидии из 70 миллиардов до 55, и при этом рассказывать, что их хватит на всех. Даже в этом году субсидий не хватало. Если бюджет будет проголосован - это означает, что людям придется отдавать гораздо больше за коммунальные услуги. это при том, что они уже сегодня не могут платить", - сказал Ю.Бойко.