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13:42 22.11.2018

Большинство украинцев не поддерживает деятельность Рады, Порошенко и Гройсмана

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Большинство украинцев не поддерживает деятельность Рады, Порошенко и Гройсмана

Большинство (86,8%) украинцев не поддерживает деятельность Верховной Рады, 81% - деятельность президента Украины Петра Порошенко и 78,5% - деятельность премьер-министра Владимира Гройсмана, о чем свидетельствуют данные опроса Института социальных технологий "Социополис", представленные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

В частности, на вопрос "Как вы оцениваете деятельность Рады" 1,6% респондентов ответили, что ничего не знают о деятельности парламента, 1,2% - полностью поддерживают, 5,6% - скорее поддерживают, 26,9% - скорее не поддерживают, 59,9% - полностью не поддерживают, а 4,8% затруднились с ответом.

На вопрос "Как вы оцениваете деятельность П.Порошенко" 1,5% респондентов ответили, что ничего не знают о деятельности президента, 2,4% - полностью поддерживают, 10,4% - скорее поддерживают, 27,9% - скорее не поддерживают, 53,1% - полностью не поддерживают, а 4,6% затруднились с ответом.

Кроме того, на вопрос "Как вы оцениваете деятельность В.Гройсмана" 2,8% респондентов ответили, что ничего не знают о деятельности премьера, 2,4% - полностью поддерживают, 11,3% - скорее поддерживают, 29,5% - скорее не поддерживают, 49% - полностью не поддерживают, а 5,1% затруднились с ответом.

Опрос Института социальных технологий "Социополис" был проведён с 8 по 16 ноября 2018 года. Опрошено 2403 респондента в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность составила не более 2% для показателей близких к 50%, 1,7% - для показателей до 25%, 1,2% - для показателей до 10% и 0,9% - для показателей до 5%.

Теги: #порошенко #опрос #парламент #украинцы
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