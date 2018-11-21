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21:45 21.11.2018

Законопроект о введении уголовной ответственности за клевету в СМИ, это личная инициатива некоторых нардепов

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Законопроект о введении уголовной ответственности за клевету в СМИ, это личная инициатива некоторых нардепов

Предложение некоторых народных депутатов из фракции "Блок Петра Порошенко" о введении уголовной ответственности за клевету в СМИ не является позицией фракции, заявил руководитель фракции БПП Артур Герасимов.

"Предложение некоторых народных депутатов об уголовной ответственности за клевету является их личной инициативой и не является позицией фракции. Фракция не собиралась и этот законопроект (№9306) не обсуждала, но все и так очевидно: "БПП "Солидарность" уважает свободу слова и даже в тех случаях, когда ею пользуются неосторожно ", - цитирует слова А.Герасимова пресс-служба партии в среду.

Как сообщалось, группа народных депутатов из фракции "Блок Петра Порошенко" предложила ввести уголовную ответственность за клевету. Соответствующий законопроект (№9306) о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины зарегистрировали народные депутаты из БПП Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин 20 ноября. Авторы инициативы предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей 151 (2) "Клевета" и предусмотреть санкцию до 3 лет лишения свободы.

Теги: #клевета #законопроект #бпп
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