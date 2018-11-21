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18:07 21.11.2018

Пришло время создать в Украине действенные силовые органы - Наливайченко

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Пришло время создать в Украине действенные силовые органы - Наливайченко

Проблема с безопасностью в Украине ярко проявилась во время Революции Достоинства, поэтому сейчас должна состояться очистка и создание по-настоящему действенных органов безопасности и правоохранительных органов, заявил лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

"Обязанность силовиков должна быть одна - безопасность человека, конкретного украинца, конкретного человека. Вокруг человека, общественных организаций и средств массовой информации прослойку безопасности должно обеспечивать государство", - отметил во время заседания "Президентского клуба" В.Наливайченко в среду в Киеве .

Кроме этого, утверждает В.Наливайченко, раз и навсегда должен быть взломан совковый, карательный подход к применению правоохранительных органов против собственных граждан. Гарантия безопасности, по словам политика, это прежде всего профессиональное понимание угроз, которые ежедневно возникают.

"А это коррупция, разгул криминалитета и внешняя агрессия. На первое место я поставил коррупцию, потому что она разрушает основы государственности, не позволяет человеку чувствовать себя безопасно. Именно коррупция во власти привела к Революции Достоинства", - подчеркнул лидер Движения "Справедливость".

Теги: #безопасность #украинцы #наливайченко
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