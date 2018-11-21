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15:50 21.11.2018

Еще две областные организации "Оппозиционного блока" заявили о поддержке "Оппозиционной платформы - За життя"

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Еще две областные организации "Оппозиционного блока" заявили о поддержке "Оппозиционной платформы - За життя"

Хмельницкая и Полтавская областные (региональные) организации политической партии "Оппозиционный блок" заявили о поддержке объединения "Оппозиционная платформа - За життя".

Так, глава региональной организации "Оппозиционного блока" Хмельницкой области Сергей Пономарев выразил поддержку действиям Юрия Бойко, направленным на объединение всей оппозиции.

"Сегодня - время для объединения, и мы выступаем за консолидацию сил всей оппозиции, только вместе сможет противостоять сегодняшний коррумпированной власти. Нам нужно идти вперед, объединять конструктивных, сильных людей на базе "Оппозиционной платформы - За життя" для совместной победы на выборах и будущего Украины", - подчеркнул С.Пономарьов.

Полтавские оппозиционеры выступили против решения исключить из парламентской фракции "Оппозиционного блока" народных депутатов Ю.Бойко и С.Левочкина.

"Со стороны наших коллег этот поступок является непорядочным, но несмотря на все это, мы продолжаем идти вперед, объединяя все политические силы и проявляя себя как сильная Оппозиционная платформа. Мы верны нашим избирателям", - заявил председатель Региональной организации "Опоблока" в Полтавской области, депутат областного совета Олег Сазонов.

Однако оппозиционеры Днепропетровской области выступили против решения Ю.Бойко и С.Левочкин создать политическую платформу для сотрудничества с властью.

"До президентских выборов 5 месяцев, и власть, которая потеряла уважение людей, пытается договорится с некоторыми "оппозиционерами" о сливе выборов. Поэтому мы поддерживаем решение руководства "Оппозиционного блока" об исключении из парламентской фракции Ю.Бойко и С.Левочкина за предательство интересов избирателей и сотрудничество с властью", - говорится в тексте заявления.

Теги: #оппозиционная_платформа #регионы #выборы #оппоблок
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