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15:50 21.11.2018

Ляшко: Люди вышли на Майдан за достоинством, а получили унижение

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Ляшко: Люди вышли на Майдан за достоинством, а получили унижение

Власть, которая пришла после Майдана, сегодня принимает все решения ради очередного кредита МВФ так же, как раньше коммунисты принимали все решения к очередному съезду КПСС, заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко по случаю годовщины Революции Достоинства.

"Миллионы украинцев вышли на Майдан, чтобы избавиться от власти, которая их грабила, которая тянула в Мордор, которая собственные интересы ставила выше интересов народа. Люди вышли за достоинство, за Украину. А что получили взамен - унижение бедностью, сырьевой экономикой, мизерными зарплатами и пенсиями, высокими ценами на лекарства, газ и продукты питания", - сказал О.Ляшко, сообщают в пресс-службе партии.

По мнению политика, настоящее достоинство - это достойные зарплаты и пенсии, сильная экономика и армия, благосостояние каждого украинца.

"После президентских выборов первым, что я сделаю - пересмотрю бюджет и радикально увеличу зарплаты учителям, врачам, социальным работникам. Я разорву все невыгодные контракты и верну миллиарды долларов в Украину. Я перекрою контрабанду леса-кругляка так же, как наша команда сделала это в Одесской области. Мы сломаем хребет олигархии и коррупции, наведем порядок в стране и заставим весь мир нас уважать", - подытожил лидер "радикалов".

Теги: #ляшко #майдан #олег_ляшко #радикальная_партия
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