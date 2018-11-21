Шуфрич об исключении Бойко и Левочкина из "Оппоблока": Решение "ахметовской" группы партии демонстрирует ее обреченность

На переговорах по объединению оппозиции говорилось о том, что к платформе присоединится и вторая группа "Оппоблока", однако Борис Колесников и Вадим Новинский не приняли такого решения, заявил в эксклюзивном интервью "Главкому" нардеп Нестор Шуфрич во вторник.

"Переговоры шли примерно полгода. Они завершились тем, что партии, которые входят в группу Бойко (партии-составляющие "Оппоблока"- "Главком"), станут членами "Оппозиционной платформы - За життя", и мы вместе будем поддерживать Бойко в качестве единого кандидата, а потом пойдем на парламентские выборы. Все эти полгода мы говорили о том, что и вторая группа "Оппоблока" присоединится к объединению. Но представители Рината Ахметова - Борис Колесников, который является сопредседателем партии "Оппозиционный блок", и Вадим Новинский - не приняли такого решения, и все видели чем завершился этот переговорный процесс", - сказал Н.Шуфрич.

По его словам, вопрос единого кандидата от платформы должен был решиться накануне съезда, основываясь на том, у кого максимальный рейтинг.

"Просто Бойко и Рабинович с самого начала имели наибольшую поддержку. Идея объединения двух родилась во второй половине октября, когда мы увидели, что наши коллеги затягивают переговорный процесс. Надо же понимать, что любое объединение, даже рейтинговых кандидатов нужно еще успеть довести до сознания людей", - отметил нардеп.

В то же время политик добавил, что кроме Ю.Бойко и В.Рабиновича рассматривались и другие кандидатуры.

"Обсуждались и другие кандидатуры. Называли также и Виктора Медведчука, но он с самого начала снял свою кандидатуру. Группа Ахметова предлагала своих кандидатов - в том числе, готова была поддержать отдельных мэров городов на юго-востоке", - сообщил Н.Шуфрич.

Поэтому решение об исключении Ю.Бойко и С.Левочкина из фракции он назвал эмоциональным и ошибочным.

"Я не верил, что эмоции, и даже какая-то обида, победят здравый смысл. Решение "ахметовской" группы "Оппозиционного блока" демонстрирует ее бессилие и обреченность. Считаю его эмоциональным и ошибочным", - подытожил политик.