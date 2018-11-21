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11:18 21.11.2018

Бойко: "Оппозиционная платформа - За життя" - проукраинская политсила, которая выступает за мир в стране

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Бойко: "Оппозиционная платформа - За життя" - проукраинская политсила, которая выступает за мир в стране

"Оппозиционная платформа - За життя" является проукраинской политической силой, которая выступает за мир в Украине через прямой диалог с Россией, заявил сопредседатель платформы Юрий Бойко.

"Мы - проукраинская платформа. Мы защищаем интересы наших избирателей, защищаем интересы Украины. Те, кто называют нас пророссийскими, пожалуй, ошиблись. Мы выступаем за то, чтобы в Украине был мир, а этого невозможно достичь без договоренностей с Российской Федерацией. Это наша публичная позиция и мы ее будем отстаивать. Люди требуют мира, а для этого нужен прямой диалог", - сказал Ю.Бойко в среду журналистам в парламенте, транслировал телеканал "112.Украина".

В то же время политик подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" не поддерживает процесс декоммунизации. По его словам, переименованием областей власть пытается отвлечь внимание населения от проблем в стране.

"Категорично не поддерживаем декоммунизацию, так как в нашей стране тяжелая история, но это наша история. В ней были разные страницы. И если зачеркнуть все, то это путь в никуда. Но наиболее циничным является то, что когда сегодня замерзают города, когда людям нечего есть, происходит отвлечение внимания общества переименованием областей, районов. Это очередная попытка отвлечь внимание от решения насущных проблем", - добавил Ю.Бойко.

Теги: #оппозиционная_платформа #бойко #оппозиция #юрий_бойко
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