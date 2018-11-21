Гриценко был первым министром обороны, который начал продавать военную технику из резервов ВСУ - Винник

Первым министром обороны, который начал распродавать технику из резервов ВСУ, был лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, заявил нардеп фракции "Блок Петра Порошенко", председатель ВСК по хищениям в армии за период с 2004 по 2017 г. Иван Винник.

"Именно он из стратегического резерва ВСУ продал почти 400 танков Т-72, ​​уменьшив, таким образом, имеющуюся потребность ВСУ в 3200 танков того времени. Затем такую ​​деятельность в последующие годы продолжили и другие министры обороны: Иващенко, Ехануров, Ежель - уменьшая имеющиеся средства боевой техники, а следовательно разрушая боеспособность ВСУ", - сообщил И.Винник во вторник, передают в пресс-службе "БПП".

Нардеп подчеркнул, что по данным отчета Киевского исследовательского института судебных экспертиз, боеспособная техника первой-второй категории реализовывалась с баланса Минобороны на баланс спецэкспортеров. Затем ее продавали на экспортные рынки по цене, которая была в 15 раз меньше, чем рыночная цена такой техники на внешних экспортных рынках.

"К примеру, средняя стоимость БМП-1 составляла ориентировочно 10 тыс. долларов. Из этих 10 тыс. долларов Министерство обороны еще платило 20 процентов комиссионных спецэкспортеру, а спецэкспортер, в свою очередь, реализовывал то же БМП по цене почти 400 тыс. долларов. То есть в 30-40 раз больше ... ", - добавил И.Винник.

Как сообщалось, Гриценко подал иск в Днепровский районный суд Киева против партии "Блок Петра Порошенко" Солидарность" и народного депутата Александра Бригинца (фракция "БПП") за распространение информации о якобы причастности экс-министра обороны к хищениям в армии и подрыв ее обороноспособности.