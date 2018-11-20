В январе "Оппоблок" выдвинет кандидата в президенты Украины

Партия "Оппозиционный блок" на съезде в январе 2019 года выдвинет кандидата в президенты Украины, подчеркнул народный депутат из одноименной фракции Вадим Новинский, возглавивший ее во вторник.

"Пока решения о том, как вы знаете, нет. Для этого нужно провести съезд, который пройдет в январе месяце, согласно закону Украины о выборах президента Украины. В период с 1 по 31 января пройдет съезд, и делегаты съезда выдвинут кандидата от нашей партии для участия в президентской гонке", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.