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13:22 19.11.2018

Тимошенко: Повышение цен на газ нужно Порошенко, который переписывает украинские месторождения на свое коррупционное окружение

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Тимошенко: Повышение цен на газ нужно Порошенко, который переписывает украинские месторождения на свое коррупционное окружение

Президент Порошенко переписывает на свое окружение отечественные газовые месторождения, разведанные за счет государства, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"У меня в руках журналистское расследование. Здесь о том, что Порошенко переписал лицензии на добычу украинского газа через компанию "Аркона Газ-Энергия" на своего массажиста, руководителя спа-центра Олега Ольхового. То есть Порошенко переписывает на свое коррупционное окружение, на своих массажистов , руководителей спа-центров газовые месторождения украинцев, которые разработаны, разведанные за счет государства, а теперь он считает, что это стало его собственностью. Без аукционов, без каких-либо процедур", - сообщила Тимошенко во время Согласительного совета в понедельник.

Она попросила считать свое выступление сообщением о преступлении и предупредила, что направит соответствующее обращение в НАБУ.

"И я хочу проверить: есть ли НАБУ в Украине или его нет?", - подытожила лидер "Батькивщины".

Теги: #газ #тимошенко #юлия_тимошенко
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