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Выборы

10:00 19.11.2018

Мураев: Конфигурация "Оппоблока" и "За життя" необходима исключительно Петру Порошенко

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Мураев: Конфигурация "Оппоблока" и "За життя" необходима исключительно Петру Порошенко

Конфигурация "Оппозиционного блока" и "За життя" необходима исключительно Петру Порошенко, поскольку единственный кандидат, у кого он может выиграть во втором туре президентских выборов, - Юрий Бойко, считает лидер политической партии "Наши" Евгений Мураев.

"Если в названии партии находится слово "оппозиционный", это вовсе не значит, что партия таковой является. И я, и Вадим Рабинович выходили из "Оппозиционного блока" именно из-за соглашательской позиции с властью части "Оппоблока", которую представляет господин Бойко и Левочкин", - сказал Е.Мураев в эфире ток-шоу "Прожектор" на "7 канале" в пятницу.

При этом он подчеркнул, что новообразованная "Оппозиционная платформа - За життя" вообще не есть субъектом избирательного права.

"Давайте разберемся вообще – кто с кем объединился. Сейчас в партию "За життя" входит Тарас Козак, Нестор Шуфрич и Вадим Рабинович. Это члены фракции "Оппозиционного блока" в парламенте Украины. Вот с кем они снова объединились? С собой же? То есть часть "Оппоблока", которая от туда вышла, присоединилась к другой части "Оппоблока". И нам это пытаются продать как новую политическую платформу, которая вообще не есть субъектом избирательного права. Нам снова пытаются продать одну и ту же конфигурацию, но уже под новым соусом", - сказал лидер партии "Наши".

Теги: #за_життя #евгений_мураев #наши #мураев #оппоблок
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