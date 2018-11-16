Гриценко: Сейчас еще не время для президентства Вакарчука

Святослав Вакарчук, как общественный деятель мог бы добавить позитива для страны, однако в каком статусе - должен определить сам, сказал лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Я не знаю пойдет ли Святослав Вакарчук на выборы, я думаю, что этого никто еще не знает. Время от времени мы поддерживаем контакт. Я считаю, что как общественный деятель он мог бы добавить позитива для страны, но в каком статусе - определит он ", - рассказал Гриценко в эфире программы "PRIME:Скрыпин" на телеканале "ATR" в четверг в Киеве.

Гриценко уверен, что для С.Вакарчука еще не пришло время для президентства.

"Если бы он меня спросил об этом, то я бы сказал, что это еще не его время для президентства ... в такое сложное время", - констатировал Гриценко.