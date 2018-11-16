Зеленский о президентском рейтинге: Бороться так бороться

Шоумен Владимир Зеленский впервые прокомментировал данные социологического опроса, согласно которым он боролся бы за место в президентском кресле с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

"По поводу второго места - бороться так бороться, если говорить о борьбе. А чего тут бояться? У меня второе, у Тимошенко – первое. Нормально, если так. Хорошая драка. Но я думаю так, что я как мужчина настоящий, я просто обязан пропускать женщину вперед", - заявил В.Зеленский в комментарии ТСН в четверг.

При этом о своем участии в выборах он сказал, что это решение он оставляет на будущее.

"У каждого человека должны быть тайны. Сейчас у меня есть "Лига смеха", "Вечерний квартал". Вот сейчас вы присутствуете на репетиции. Я работаю с потрясающими дамами – "Женским кварталом". А это оставим на будущее, это решение. В любом случае, это решение – мое", - подытожил артист.

Как сообщалось, согласно данным опроса, проведенного с 19 октября по 2 ноября Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и социологической группой "Рейтинг", Ю.Тимошенко набрала бы 20,7% голосов, а В.Зеленский – 11,4%. На третьем месте – действующий президент Украины Петр Порошенко (10,3%).