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Выборы

14:48 15.11.2018

Бойко: Претендентов на единого кандидата от оппозиции несколько

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Бойко: Претендентов на единого кандидата от оппозиции несколько

Политсовет "Оппозиционной платформы - За життя" рассматривает несколько претендентов на единого кандидата от оппозиционных сил на президентские выборы, заявил сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко в эфире канала NewsOne в четверг.

"Это не решение одного человека. Это решение политической платформы. Завтра будет рассмотрение предложений и соответственно будет принято решение. У нас несколько кандидатов и сказать, что я буду этим кандидатом, пока нет решения - я не могу", - сказал Ю.Бойко.

В то же время политик подчеркнул, что поддерживает В.Рабиновича в его решении отказаться от участия в президентских выборах из-за религии.

"Я абсолютно согласен с позицией Вадима Рабиновича, потому что Петр Порошенко использует религиозные вопросы - как политический пиар. Это недопустимо, это приводит к дальнейшему расколу общества. В дела религии президент таким образом вмешиваться не должен", - отметил он.

Кроме того, Ю.Бойко сообщил, что к "Оппозиционной платформе - За життя" должны присоединится еще несколько политических движений и партий.

Теги: #опозиционный_блок #бойко #оппозиционная_платформа #юрий_бойко #рабинович
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