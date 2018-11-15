Фесенко: Мне кажется, что Безсмертный является "недооцененным" кандидатом – "Гордон"

Среди кандидатов в президенты второго эшелона, которые, по данным социологов, не попадают во второй тур, "недооцененным" является бывший вице-премьер министр Роман Безсмертный, пишет издание "Гордон".

"Есть и второй эшелон претендентов на высший государственный пост, в котором также есть интересные фигуры. В этой группе потенциальных кандидатов для меня наибольший интерес представляет Роман Безсмертный. Мне кажется, что он является "недооцененным" кандидатом. Его президентский рейтинг якобы невысокий – около 1%. Но это без каких-либо рекламных кампаний", – написал в Facebook политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он сравнил этот результат с близкими показателями внефракционного нардепа Сергея Таруты и экс-премьера Арсения Яценюка.

"Тарута на такой же рейтинговый уровень вышел после двух волн масштабной рекламной кампании. У Яценюка такой же президентский рейтинг, но это рейтинг падения, остатки электорального ядра. У Романа Петровича есть целый ряд положительных качеств – большой и разнообразный политический опыт, особенно в области политического менеджмента, умеренная, но ответственная государственная позиция. Возможно ему не хватает яркости и какой-то "фишки" – и в программной позиции, и в электоральном имидже", – считает Фесенко.

О намерении баллотироваться в президенты Украины Р.Безсмертный объявил 29 мая. Напомним, что выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года.