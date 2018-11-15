ЦИК: досрочная агитация потенциальных кандидатов в президенты - вне закона

Согласно Закону Украины "О выборах Президента Украины", предвыборная агитация начинается кандидатом на следующий день после его регистрации Центральной избирательной комиссией и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем ​​выборов, поэтому сейчас агитация кандидатов - незаконна, сообщили в пресс-службе ЦИК.

"Сейчас, задолго до начала избирательной кампании, практически во всех регионах Украины наблюдается активная агитационная деятельность потенциальных кандидатов. Есть случаи размещения внешней рекламы, распространения соответствующей агитационной продукции, проведение социальных и благотворительных мероприятий, распространение имиджевых материалов в СМИ, встречи с избирателями и тому подобное. Упомянутые акции осуществляются за пределами избирательного процесса, и как следствие, за пределами возможного контроля по соблюдению формальных требований по их проведению и финансирования", - отметили в избирательной комиссии.

Кроме этого, в ЦИК отметили, что комиссия не имеет юридических инструментов о запрете заблаговременной агитации. Но напоминает, что она является частью общественных правоотношений, которая регламентируется не юридическими, а нравственными нормами. Такая практика как досрочная агитация может привести к нарушению принципа равенства.

Поэтому, Центральная избирательная комиссия призывает всех субъектов избирательного процесса воздержаться от преждевременной агитации и неуклонно придерживаться общепризнанных международных стандартов проведения выборов и создать условия для проведения действительно состязательного процесса.