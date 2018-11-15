Выборы2019

Выборы

12:02 15.11.2018

Ляшко: Израиль обязан признать Голодомор геноцидом украинского народа

1 мин читать
Ляшко: Израиль обязан признать Голодомор геноцидом украинского народа

Израильская власть обязана признать Голодомор геноцидом украинского народа, заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко по случаю отставки министра обороны Израиля Авигдора Либермана.

"Министр обороны Израиля Авигдор Либерман ушел в отставку, обвинив правительство в капитуляции перед террористами. Мы встречались с Либерманом в июне 2016 во время визита украинской парламентской делегации в Кнессете. Тогда мы жестко спорили с ним из-за нежелания Израиля признать Голодомор геноцидом украинского народа", - написал Ляшко на своей странице в Фейсбук в четверг.

Политик убежден, что Израиль должен признать Голодомор геноцидом, ведь Украина признала Холокост.

"Это очень важный шаг к осознанию преступлений советской власти и инструмент антироссийской пропаганды в мире", - подытожил лидер "радикалов".

Теги: #ляшко #олег_ляшко #геноцид #голодомор
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Радикальная партия оплатила за госсредства рекламу на "112.Украина" и NewsOne, а затем поддержала санкции против этих телеканалов - КИУ

Ляшко: Первым законом, который я внесу в ВР после выборов, будет закон о восстановлении престижа шахтерского труда

Ляшко: Власти коровы не нужны

Ляшко назвал города Украины, где до сих пор нет отопления

Ляшко предложил парламентариям план снижения стоимости лекарств

Ляшко: Банковая делает все, чтобы не допустить рассмотрение законопроекта, который ликвидирует мажоритарную систему

Олег Ляшко: Блок Петра Порошенка срывает выборы в ОТО

Ляшко о санкциях РФ: У меня в России никогда ничего не было и не будет

Ляшко, Порошенко, Тимошенко и Садовый в сентябре-октябре проявили наибольшую предвыборную активность – ОПОРА

Ляшко призвал Гройсмана отключить батареи в ВР, пока не будет отопления во всех больницах

ПОСЛЕДНЕЕ

Валентин Наливайченко подписал Декларацию о свободе слова

Тимошенко: Обязательное медстрахование даст людям качественное лечение, а врачам - достойные зарплаты

Рабинович: Я не буду идти в президенты из-за своего вероисповедания

Шахов: Партия "Наш край" пойдет на президентские выборы

Кошулинский: Честные выборы - главная задача власти

Бойко: Попытка Порошенко пропиариться на церковном вопросе провалилась

В БПП предложили Тимошенко обвинить президента "в снегопаде и холодной воде в море"

Тимошенко: Мораторий на вырубку лесов надо вводить немедленно

В "Народном фронте" сказали, когда определятся с кандидатом в президенты

Тимошенко: Пока власть повышает тарифы, "Нафтогаз" набирает новые долги

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА