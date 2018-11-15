Ляшко: Израиль обязан признать Голодомор геноцидом украинского народа
Израильская власть обязана признать Голодомор геноцидом украинского народа, заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко по случаю отставки министра обороны Израиля Авигдора Либермана.
"Министр обороны Израиля Авигдор Либерман ушел в отставку, обвинив правительство в капитуляции перед террористами. Мы встречались с Либерманом в июне 2016 во время визита украинской парламентской делегации в Кнессете. Тогда мы жестко спорили с ним из-за нежелания Израиля признать Голодомор геноцидом украинского народа", - написал Ляшко на своей странице в Фейсбук в четверг.
Политик убежден, что Израиль должен признать Голодомор геноцидом, ведь Украина признала Холокост.
"Это очень важный шаг к осознанию преступлений советской власти и инструмент антироссийской пропаганды в мире", - подытожил лидер "радикалов".