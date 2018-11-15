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11:39 15.11.2018

Тимошенко: Обязательное медстрахование даст людям качественное лечение, а врачам - достойные зарплаты

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Тимошенко: Обязательное медстрахование даст людям качественное лечение, а врачам - достойные зарплаты

Для того, чтобы украинцы имели качественное лечение, а медики - зарплаты, Украина должна взять опыт лучших стран мира, которые живут на основе обязательной страховой медицины, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Украина должна взять опыт лучших стран мира, которые живут на основе обязательной страховой медицины. Где страховые медицинские взносы, если человек работает, платят работодатели. А если человек не работает (пенсионеры, безработные), платит государство. Тогда мы будем иметь настоящую медицину: оплаченные услуги и нормальную зарплату для медиков", - сказала Ю.Тимошенко во время встречи с общественностью Ровенской области, сообщает пресс-служба парти.

Лидер "Батькивщины" раскритиковала так называемую медицинскую реформу, которую сегодня вводит действующая власть, подчеркнув, что она предусматривает уменьшение количества украинцев. Она также напомнила, что за этой реформой каждый врач первого звена (семейные врачи) будет обслуживать 2000 пациентов.

"Сможет ли один врач качественно обслужить 2000 пациентов? Он сможет пойти в отпуск или заболеть?" - спросила Ю.Тимошенко.

Наиболее критической Ю.Тимошенко назвала ситуацию с сельской медициной.

"Они придумали закрыть ФАПы и оставить лечение только в центре. Они приняли закон, который начнет действовать с середины 2019 года, и предложили для села телемедицину. То есть больной человек должен связываться с врачом и консультироваться по дальнейшему лечению через Skype. Но как пожилой человек в сельской местности, где нет соответствующих гаджетов и Wi-Fi, сможет это сделать? Люди в селе рискуют вообще остаться без медпомощи", - подчеркнула Ю.Тимошенко.

По 2-3 звеньям врачей, узкоспециализированных, то за их услуги по европейским ценам и протоколами люди будут платить сами.

"Но они не подумали, что у нас 80% людей, по оценкам ООН, находятся за чертой бедности. У кого из украинцев хватит денег заплатить за услуги хирургов, онкологов и других по европейским ценам? Если не хватит денег, люди останутся больными, а врачи без зарплат", - обьяснила Ю.Тимошенко.

Теги: #медицина #тимошенко #украина
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