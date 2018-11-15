Рабинович: Я не буду идти в президенты из-за своего вероисповедания

Народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович заявляет, что не будет баллотироваться в президенты Украины, но возглавит партийный список на выборах в Верховную Раду осенью 2019 года.

По его словам, новый президент должен решить основные проблемы Украины: мира и войны, экономики, а также православия.

"Сегодня раздел в сердцах людей прошел и по православию. Сегодня расколы и здесь, и президент обязательно должен быть арбитром и в этих вопросах. Я долго думал этой ночью и понял, что я, как человек исповедующий иудаизм, не имею морального права быть арбитром в вопросах православия. Поэтому я хочу сказать, что не буду баллотироваться на пост президента и сообщу совету партии, чтобы была выдвинута новая кандидатура", - заявил В.Рабинович в эфире телекала "112.Украина" в четверг.

Он сообщил, что решение относительно единого кандидата на выборы президента может быть принято уже в пятницу, 16 ноября.

"Я обязательно возглавлю нашу партию в походе на выборы парламентские, я обязательно возглавлю список и мы победим 200%", - сказал политик.