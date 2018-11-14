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Выборы

13:49 14.11.2018

Билецкий: Дедлайн для выдвижения единого кандидата от националистов - декабрь

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Билецкий: Дедлайн для выдвижения единого кандидата от националистов - декабрь

К декабрю партии "Национальный корпус", "Свобода" и "Правый сектор" должны выдвинуть единого кандидата на президентские выборы, заявил лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

"Надеюсь, что это будет декабрь 2018 года. Потому что тянуть дальше действительно некуда .. И я остаюсь при глубоком убеждении в том, что единый кандидат, как и единственная националистическая партия - это залог победы националистов. Такого объединения ждет огромное количество людей национально ориентированных, фронтовиков, ветеранов", - сказал А.Билецкий.

Комментируя выдвижение на выборы Руслана Кошулинского от партии "Свобода", лидер "Нацкорпуса" подчеркнул, что "Свобода" - один из подписантов манифеста об объединении и кандидат еще будет обсуждаться.

"Я не вижу в этом проблемы." Национальный Корпус "выдвинет меня,"Правый сектор", скорее всего, - Андрея Тарасенко. Мы будем еще обсуждать все кандидатуры между нашими политическими силами, узким кругом", - заявил политик.

Теги: #националисты #нацкорпус #выборы #билецкий
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