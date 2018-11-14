Выборы2019

Выборы

12:56 14.11.2018

Бойко: "Оппозиционная платформа - За життя" будет трансформироваться в политическую партию

1 мин читать
Бойко: "Оппозиционная платформа - За життя" будет трансформироваться в политическую партию

Новая "Оппозиционная платформа - За життя" будет трансформироваться в политическую партию, заявил сопредседатель "Оппоблока" Юрий Бойко.

"Я уверен что мы на правильном пути. К нашей политической платформе присоединяются еще несколько общественных организаций, политических партий. Сейчас мы проводим переговоры и уже в ближайшее время все узнают об этих организациях. Наша объединенная платформа будет трансформироваться в политическую партию", - сообщил Ю.Бойко во вторник в эфире программы "Пульс" на "112 Украина".

Как сообщалось, 9 ноября Ю.Бойко и В.Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя". По словам В.Рабиновича платформа создана для всех оппозиционных сил, которые должны объединиться.

Теги: #оппозиционная_платформа #бойко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Политолог В.Карасев: ''Оппозиционная платформа – За життя'' – это шанс для мелких партий попасть в парламент

Создание "Оппозиционной платформы – За життя" – личная инициатива Бойко, а не решение "Оппоблока" – сопредседатель партии Колесников

"Оппоблок" и "За життя" создали единую платформу

"Оппозиционная платформа - За життя" выдвинет единого кандидата на президентских выборах

Бойко: Мы проголосуем за бюджет тогда, когда остановят коррупцию и уменьшат выплаты силовикам

Бойко: Прямые переговоры между Украиной, Россией и "Л/ДНР" должны начаться как можно быстрее

Бойко: Пока в Украине не снизят тарифы на газ "Оппоблок" не будет участвовать в голосованиях

"Оппоблок" предложил Кабмину провести в Луганской области выездное заседание

Бойко: Легализированая добыча янтаря даст дополнительные поступления в госбюджет

Бойко: Моя команда - единственная, у которой есть четкий план как добиться мира в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Билецкий: Дедлайн для выдвижения единого кандидата от националистов - декабрь

Коррупция привела к масштабной трудовой миграции украинцев - Наливайченко

У владельцев ID-карт не будет проблем при голосовании на выборах президента Украины – ГМС

Приходько о скандале c интервью: Я не была готова к такому напору в адрес Тимошенко

Безсмертный: Двухтуровая мажоритарная система абсолютного большинства является лучшей избирательной системой для Украины

Наливайченко: Для восстановления мира нужно принять комплекс национальных и международных действий

Тимошенко может повернуть страну назад - Игорь Кононенко

Юлия Тимошенко: Достойная зарплата и рабочие места будут поощрять украинцев работать на Родине

Безсмертный считает ЦИК примером институционального развала государства

Геращенко: Конкуренты Порошенко подпевают Москве обещаниями отменить Минские соглашения и, значит, снять европейские санкции с РФ

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА