Экс-министр экологии Шевченко назвал при каких условиях готов отказаться от участия в президентской гонке

Если во время предвыборной кампании появится кандидат, отвечающий всем требованиям должности президента Украины, тогда экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко готов отказаться от участия в выборах.

"Единственное условие при котором я могу отказаться от выборов - это если появится другой кандидат, которого мы еще не знаем и который будет лучше соответствовать требованиям к кандидату в президенты. Если так произойдет я готов войти в команду этого кандидата, для чтобы привести его к победе", - сказал И. Шевченко на пресс-конференции в агентстве" Интерфакс-Украина "во вторник.

Кроме этого, И.Шевченко обратился к Святославу Вакарчуку, Владимиру Зеленскому, Мишелю Терещенко, Дмитрию Гнапу, Юрию Деревянко и Александру Шевченко и предложил им собраться за одним столом переговоров.

"Я вам предлагаю собраться вместе, отбросить свои амбиции, положить на стол свои биографии, кто что имеет в своей компетенции, опыте, и выбрать из нас не самого рейтингового, а самого достойного, самого профессионального кандидата", - добавил И.Шевченко.