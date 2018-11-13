Выборы2019

Выборы

11:48 13.11.2018

Стало известно, во сколько обойдутся украинцам президентские выборы-2019

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Стало известно, во сколько обойдутся украинцам президентские выборы-2019

В проекте государственного бюджета на 2019 год предусмотрено на выборы президента Украины весной следующего года 2,35 млрд грн, рассказал заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает кореспондент "Интерфакс-Украина".

"Общее количество средств, предусмотренных на данный момент в госбюджете на 2019 год, что касается выборов президента Украины, составляет 2 млрд 354 млн 880 тыс. грн. Из этих средств на первый тур запланировано 1,5 млрд грн, на второй - 848 млн грн", - сказал Е.Радченко во вторник во время пресс-конференции в Києве.

Напомним, что президентские выборы намечены на 31 марта 2019 года.

Теги: #бюджет #украина #выборы
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