Радикальная партия оплатила за госсредства рекламу на "112.Украина" и NewsOne, а затем поддержала санкции против этих телеканалов - КИУ

Радикальная партия Олега Ляшко в III квартале 2018 года оплатила рекламу на телеканалах "112.Украина" и NewsOne за деньги из государственного бюджета Украины, а затем поддержала введение санкций против этих каналов, сообщает общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ) со ссылкой на финансовый отчет партии за III квартал.

По информации КИУ, в течение июля-сентября Радикальная партия потратила на телевизионную рекламу 3 млн грн, из них 900 тыс. грн госсредств получил телеканал "112.Украина".

"Деньги были перечислены в конце августа ООО "Информационное агентство "112-Украина" за "размещение информационного видеоматериала в эфире телеканала", - сообщает общественная организация.

"Еще 900 тыс. грн получила ООО "Новости 24" за "размещение информационных роликов в эфире телеканала "NewsOne" (в отчете телеканал назван "Newsоnt", но, скорее всего, это грамматическая ошибка)", - отметили в КИУ.

Вместе с тем, Комитет избирателей Украины обращает внимание на то, что, несмотря на перечисление каналам бюджетных средств в октябре текущего года большинство народных депутатов из фракции Радикальной партии поддержали обращение Верховной Рады к СНБО о введении санкций против "112.Украина" и "NewsOne".

"Соответствующее постановление Верховной Рады поддержали 16 народных депутатов, в том числе Олег Ляшко. Официально каналы подозревают в использовании дискурсивных практик российской имперско-шовинистической пропаганды", - напомнили в КИУ.

Общественная организация напоминает, что Радикальная партия Олега Ляшко во II квартале 2017 года также перечислила ООО "Информационное агентство 112-Украина" 3 млн грн бюджетных средств, а во II квартале 2018 года – 1,7 млн грн.

"С одной стороны, Радикальная партия поддерживает санкции в отношении "112" и "NewsOne", обвиняя их в российской пропаганде. С другой стороны, за месяц до голосования в Раде перечисляет этим каналам значительные суммы средств за размещение рекламных роликов, что выглядит, мягко говоря, нелогично. При этом речь идет о расходовании именно государственных средств, полученных партией из бюджета", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего, согласно отчету Радикальной партии Олега Ляшко об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за III квартал 2018 года, в июле-сентябре партия потратила 12,9 млн грн. Треть средств, 4,8 млн грн Радикальная партия направила на рекламу (3 млн грн - на рекламу по ТВ и 1,5 млн грн – на печатные СМИ). При этом из 12,9 млн грн расходов лишь 87 тыс. грн. были собственными средствами партии, остальные – деньги из госбюджета.

Ранее в КИУ, ссылаясь на данные финансовых отчетов партии "Батькивщина" за II и III кварталы 2018 года, информировали, что политсила потратила на рекламу "Нового курса" около 100 млн грн.

"В апреле-июне партия потратила на пропагандистскую деятельность 24,8 млн грн, В июле-сентябре - 73 млн. Именно в летний период началась активная реклама "Нового курса", поэтому логично ожидать, что абсолютное большинство денег было потрачено на эти цели", - говорится в обнародованном накануне КИУ сообщении.

В Комитете отмечают, что такие расходы стали рекордными для партии и связаны с приближением выборов и для сравнения приводят данные за предыдущие годы, когда за весь 2016 год партия потратила только 19 млн грн, за 2017 год - 30 млн грн.

"Батькивщина" потратила на рекламу "Нового курса" деньги, полученные в качестве взносов в пользу партии. В июле-сентябре физические лица перечислили партии денежных взносов на 71 млн грн, юридические лица - на 4 млн. Интересно, что значительная часть взносов граждан были одинаковыми по размеру. Так, физические лица 336 раз делали взносы для партии на сумму 148 тыс. грн", - пишут в КИУ.

В общественной организации выразили убеждение, что такие суммы (148-149 тыс. грн) вряд ли являются случайными.

"Фактически, таким образом, осуществившие взносы избегают специальной финансовой проверки. Так, финансовая операция на сумму, равную или превышающую 150 тыс. грн, подлежит обязательному финансовому мониторингу. При этом суммы близкие, но все же меньше 150 тыс. грн, такому мониторингу не подлежат…", - говорится в сообщении КИУ.