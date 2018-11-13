Атака коррупции: "Самопомич" представила свой план
Политическая партия "Объединение" Самопомич" Андрея Садового представила пять шагов для искоренения коррупции из государственных и общественных институтов, сообщили на сайте политсилы.
Антикоррупционную доктрину партии и ее лидера А.Садового представил народный депутат Егор Соболев на форуме Future Talks в Житомире:
• Заключение всех коррумпированных политиков, силовиков и судей путем назначения принципиального генпрокурора и создание настоящего антикоррупционного суда.
• Возврат 25% конфискованных у коррупционеров денег на личные счета граждан.
• Ликвидация контролирующих государственных инспекций. Передача этих функций бизнеса или местному самоуправлению.
• Все государственные услуги в телефоне - максимальное внедрение электронного управления и упрощения получения услуг от государственных органов власти.
• Возвращение в собственность общества и местных общин всех естественных монополий.
В то же время лидер "Самопомич" А.Садовый на встрече отметил, что нужно выбросить мошенников из высоких кабинетов, чтобы к власти стали приходить честные люди.
"Мы каждый день слышим, что в стране идет борьба с коррупцией. Но кто сегодня сидит в тюрьме из тех, кто обворовывал страну и людей на миллиарды? Тотальная коррумпированность власти - это сегодня вопрос национальной безопасности. Такая власть не может привести нас к победе в войне за независимость", - подчеркнул А.Садовый.