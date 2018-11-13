Безсмертный: Смелянский майдан может повториться в других городах Украины

В Украине должна быть создана государственная комиссия, которая бы контролировала ситуацию во время отопительного сезона и реагировала в случае возникновения проблем, заявил политик, экс-вице-премьер-министр Роман Безсмертный, комментируя протесты жителей города Смела Черкасской области, где не начался отопительный сезон.

"Я бы советовал в нынешних сложных обстоятельствах в Украине создать государственную комиссию, которая бы мониторила и контролировала ситуацию в подобных случаях и принимала решения, связанные с имущественными, финансовыми вопросами и т.д. В ее состав должны входить премьер-министр, отдельные профильные министры и, возможно, несколько народных депутатов. Потому что то, что происходит в Смеле, в любой момент может произойти во многих других населенных пунктах ", - сказал Р.Безсмертный в понедельник, сообщают в пресс-службе политика.

По его словам, в следующем году надо реконструировать теплосети в городе Смела, потому что "это одна из причин того, что там сейчас происходит". Он убежден, что отсутствие конкурентной среды, устаревшая система предоставления коммунальных услуг, колоссальные энергозатраты "приводят к тому, что сколько не плати, все это дорога в никуда".

"При таких условиях бюджеты отдельных областей и городов надо кардинально пересматривать прямо сейчас. А это значит, что надо использовать другие инструменты выравнивания доходов, потому что может случиться так, что целые города на весну будут с разрушенной коммунальной сферой", - считает политик.

Кроме того, Безсмертный предлагает быстро внести изменения в государственный бюджет, где заложены показатели, которые фактически не способные обеспечить "проживание Украины в этот сложный период".

Напомним, что в городе Смела Черкасской области состоялось народное вече по поводу того, что в городе до сих пор не начали отопительный сезон. В областную администрацию и Кабинет Министров подано письма с просьбой о введении чрезвычайного положения.