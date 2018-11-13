Политолог В.Карасев: ''Оппозиционная платформа – За життя'' – это шанс для мелких партий попасть в парламент

В ближайшее время к новой ''Оппозиционной платформе – За життя'' начнут присоединяться мелкие партии, организации, региональные политики, так как понимают, что это тот "локомотив", который значительно увеличивает их шансы попасть в будущий парламент, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

В. Карасев также отметил, что силы, представляющие электорат востока и юга Украины, нашли общий язык, и это существенно может изменить не только оппозиционную, но и всю политическую конфигурацию в стране.

''Учитывая электоральный запрос на подобное объединение, можно прогнозировать определенную синергию рейтингов объединившихся партий на общей платформе "Оппозиционная платформа – За життя", – написал политолог на странице в Фейсбук.

Он добавил, что не считаться с объединением двух самых рейтинговых кандидатов в президенты из "бело-голубого" лагеря не может никто – ни власть, ни прозападная оппозиция, ни другие представители востока и юга.

По мнению Карасева, нужно учитывать, что новая оппозиционная платформа послала четкий сигнал другим партиям и организациям о готовности принять в свои ряды всех единомышленников. Он назвал это достаточно грамотной позицией, которая дает неплохой шанс на большинство в будущем парламенте.

''Пока "платформисты" не разглашают, кто станет "единым", но логично предположить, что им станет тот, у кого выше рейтинг. К тому же, по данным социологов, единый кандидат от оппозиционных сил востока и юга набирает чуть более 14%, с сохранением шансов выхода во второй тур. И тут не имеет значения, станут ли на эту платформу Вилкул, Мураев или Тарута, потому что у них рейтинг значительно меньше, чем у Бойко или Рабиновича'', – резюмировал эксперт.

Как сообщалось, 9 ноября 2018 года Ю.Бойко и В.Рабинович в Верховной Раде подписали соглашение об объединении оппозиции и создании "Оппозиционной платформы – За життя". Уже в этом месяце политики собираются определить единого кандидата на президентские выборы и принять решение о совместном участии в парламентских и местных выборах.