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18:01 12.11.2018

Украинцы, которые принимали участие в судебных заседаниях, в два раза больше доверяют судам, чем пассивные потребители новостей - опрос

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Украинцы, которые принимали участие в судебных заседаниях, в два раза больше доверяют судам, чем пассивные потребители новостей - опрос

Украинцы, которые принимали участие в судебных заседаниях, в два раза больше доверяют судам, чем пассивные потребители новостей, свидетельствуют результаты Всеукраинского опроса граждан о независимости и подотчетности судебной власти и восприятие судебной реформы, а также "Опрос профессиональных юристов - участников судебных разбирательств, которые не являются судьями или работниками аппарата суда " в рамках программы USAID "Новое правосудие".

В результатах опроса говорится, что доверие населения, которое основную часть информации по судебной реформе и судов берет с телевидения (90%) за последние четыре года увеличилось в 3,2 раза. Так, в 2015 году оно составляло 5% и в течение четырех лет имело тенденцию к увеличению и в 2018 году составляет 16%, а по показателю "Евробарометр" 20%.

Важно, что эксперты также опросили ту группу населения, которая хотя бы раз участвовала в судебных заседаниях и может оценить их результат. Таким образом, доверие украинцев, которые были участниками судебных заседаний, увеличилось в течение четырех лет в два раза - с 16% в 2015 году до 34% в 2018 году. Этот показатель в два раза превышает уровень доверия населения, которое является пассивным потребителем новостей о судах.

Показательным также является измерение доверия профессиональных юристов к судам, которое программа USAID начала проводить с 2017 года. Доля доверия юристов к судебной власти в прошлом году составляла 38%, тогда как в 2018 году этот показатель увеличился на 3% - до 41%, что на 7% превышает сведущих в судебных делах украинцев и в 2,5 раза лучше, чем думают о судебной власти пассивные потребители новостей.

Как свидетельствует опрос, ключевыми факторами увеличения доверия к судебной власти является коммуникация судебной власти с общественностью, удовлетворенность участников судебных разбирательств работой суда и общая прямая корреляция с доверием к другим ветвям власти.

Опросом USAID было охвачено адвокатов и прокуроров, участвующих в судебных производствах, но которые не работают в судебной системе.Опрос проводился в сентябре 2018 путем персональных интервью 400 человек в городах Украины с населением более 50 тыс. людей. Опросом также было охвачено 2478 граждан во всех регионах Украины, кроме Крыма, неподконтрольных правительству территорий и зоны проведения операции Объединенных сил. Исследования проводились с 12 сентября по 1 октября 2018.

Теги: #опрос #суд #опросы2019
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