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Выборы

18:24 09.11.2018

"Самопомич" приняла решение об участии в местных выборах 23 декабря

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"Самопомич" приняла решение об участии в местных выборах 23 декабря

Политическая сила "Объединение "Самопомич" Андрея Садового будет участвовать во всех местных выборах, которые состоятся 23 декабря 2018, сообщили в пресс-службе партии.

Соответствующее решение делегаты приняли с участием лидера партии Садового на XVІ съезде политсилы, которое состоялось сегодня в Киеве.

Напомним, согласно решению Центральной избирательной комиссии 23 декабря состоятся первые местные выборы глав и депутатов сельских, поселковых, городских советов в 125 объединенных территориальных общинах. Также на этот день назначены дополнительные выборы депутатов сельских и поселковых советов в 26 общинах.

Кроме того, на съезде сформировали новый состав политсовета "взаимопомощи" в которую вошли: лидер партии Андрей Садовый, председатель исполнительного комитета Олег Лаврик, Олег Березюк, Оксана Сыроед, Остап Процик, Егор Соболев, Роман Семенуха, Прасковья Дворянин и Иван Мирошниченко.

Теги: #самопомич #выборы
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