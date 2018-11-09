"Самопомич" приняла решение об участии в местных выборах 23 декабря

Политическая сила "Объединение "Самопомич" Андрея Садового будет участвовать во всех местных выборах, которые состоятся 23 декабря 2018, сообщили в пресс-службе партии.

Соответствующее решение делегаты приняли с участием лидера партии Садового на XVІ съезде политсилы, которое состоялось сегодня в Киеве.

Напомним, согласно решению Центральной избирательной комиссии 23 декабря состоятся первые местные выборы глав и депутатов сельских, поселковых, городских советов в 125 объединенных территориальных общинах. Также на этот день назначены дополнительные выборы депутатов сельских и поселковых советов в 26 общинах.

Кроме того, на съезде сформировали новый состав политсовета "взаимопомощи" в которую вошли: лидер партии Андрей Садовый, председатель исполнительного комитета Олег Лаврик, Олег Березюк, Оксана Сыроед, Остап Процик, Егор Соболев, Роман Семенуха, Прасковья Дворянин и Иван Мирошниченко.