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17:58 09.11.2018

С Путиным нет смысла вести прямые переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе - Гриценко

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С Путиным нет смысла вести прямые переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе - Гриценко

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко уверен, что нет смысла вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Уже пробовали, уже была настолько последовательна, целостная и настойчивая Меркель с ним, и сколько раз уже звонила и встречалась, разговаривая без переводчиков. Она выскакивала из этих переговоров от него красная, в бешенстве и размахивала руками: с ним можно договориться ни о чем!", - сказал в эфире "Радио НВ" А. Гриценко в пятницу.

По мнению А. Гриценко, единственный вариант вести переговоры с российской стороной - "это фиксация сильными государствами или сильными объединениями - такими, как Европейский Союз, сильными экономически, информационно, списка санкций, в военном смысле - фиксация всего, о чем договорились и четко, недвусмысленно фиксировать шаги, которые надо сделать".

При этом страны за столом переговоров должны иметь механизмы влияния на Россию, добавил Гриценко.

"Вот тогда появляется шанс, хоть и не большой. Если не будет этой фиксации, если оставить Украину с Россией один на один - кто бы ни был с украинской стороны, или выскочит, как Меркель, или это будут условия капитуляции. Другого сейчас быть не может, потому только многосторонний формат", - пояснил А. Гриценко.

Теги: #россия #конфликт #донбасс #гриценко
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