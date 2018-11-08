Бойко: Мы проголосуем за бюджет тогда, когда остановят коррупцию и уменьшат выплаты силовикам

"Оппозиционный блок" выступает против голосования за госбюджет на 2019 год. Проект продолжает худшие традиции бюджетов последних лет, заявил сопредседатель политсилы Юрий Бойко во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады в четверг.

"Мы категорически против того, чтобы в бюджете увеличивались расходы на силовые структуры и одновременно, если учитывать инфляцию, фактически уменьшались социальные выплаты: на чернобыльцев, ветеранов, военных пенсионеров, детей. Этот бюджет в худших традициях повторяет бюджеты предыдущих лет. Это продолжение строительства полицейской государства с бедным населением. Мы за такой бюджет голосовать не будем ", - подчеркнул сопредседатель фракции оппозиционеров.

Политик отметил, что найти средства на социальные выплаты можно, если прекратить коррупцию.

"На согласительном совете я показал, что если прекратить контрабанду леса на 400 млн евро, легализовать добычу янтаря на 300 млн долларов, то можно получить почти миллиард долларов дополнительных средств, которые могут пойти на социальные выплаты. Прекратите коррупцию, уменьшите выплаты силовикам, предоставьте людям поддержку - тогда мы проголосуем за бюджет ", - сказал Юрий Бойко.