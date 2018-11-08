Надежда Савченко заявила, что идет в президенты

Сестра народного депутата Надежды Савченко Вера в интервью "Главкому" сообщила, что Надежда, которая сейчас находится в СИЗО, будет баллотироваться на пост президента.

"Для нее это уже дело принципа. Ведь если Надежда зарегистрирует свою кандидатуру на пост президента, то после этого она даже какой-то иммунитет получает", - сказала В. Савченко.

Кроме этого сестра рассказала, за счет кого команда Надежды должна вести кампанию на выборах президента. Вера надеется, что необходимые средства можно собрать за счет "Общественно-политической платформы" Н. Савченко.

"Для того, чтобы собирать средства, нужно открыть счет партии. Сейчас идет перерегистрация меня главой вместо Надежды - по "техническим" соображений: чтобы я могла ставить подпись, открыть счет. Я очень рассчитываю на украинских инвесторов, пострадавших от коррупции", - отметила В. Савченко.