Выборы

16:57 07.09.2018

Гройсман вновь заявляет об отсутствии у него президентских амбиций

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Гройсман вновь заявляет об отсутствии у него президентских амбиций

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не изменил свою позицию касательно отсутствия намерения баллотироваться в президенты Украины на предстоящих весной 2019 года очередных выборах главы государства.

"Сейчас тоже осень. Я очень постоянный в своих взглядах", - об этом В.Гройсман сообщил в ходе рабочей поездки в Винницкую область в пятницу, отвечая на вопрос журналистов, не появились ли у него президентские амбиции с прошлой осени, когда он заявлял об отсутствии намерений баллотироваться в президенты Украины.

Теги: #президент #гройсман #выборы
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