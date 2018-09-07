Гройсман вновь заявляет об отсутствии у него президентских амбиций

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не изменил свою позицию касательно отсутствия намерения баллотироваться в президенты Украины на предстоящих весной 2019 года очередных выборах главы государства.

"Сейчас тоже осень. Я очень постоянный в своих взглядах", - об этом В.Гройсман сообщил в ходе рабочей поездки в Винницкую область в пятницу, отвечая на вопрос журналистов, не появились ли у него президентские амбиции с прошлой осени, когда он заявлял об отсутствии намерений баллотироваться в президенты Украины.