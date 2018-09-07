Выборы

12:16 07.09.2018

Порошенко на встрече с фракцией БПП анонсировал "новые или неожиданные вещи" в его послании к Раде – нардеп Арешонков

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Порошенко на встрече с фракцией БПП анонсировал "новые или неожиданные вещи" в его послании к Раде – нардеп Арешонков

Президент Украины Петр Порошенко на неформальной встрече с народными депутатами фракции "Блока Петра Порошенко" не говорил прямо об участии в предвыборной кампании, но заинтриговал своим готовящимся посланием к Верховной Раде, сообщил нардеп из этой фракции Владимир Арешонков.

"Было сказано, что какие-то новые или неожиданные вещи, возможно, вы услышите в ближайшее время в послании, которое будет в ближайшее время", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

В.Арешонков отметил, что послание президента к Верховной Раде ожидается на следующей пленарной неделе, которая состоится с 18 по 21 сентября.

Нардеп отметил, что встреча главы государства с фракцией БПП является традиционным мероприятием. По словам В.Арешонкова, неформальная встреча П.Порошенко с народными депутатами состоялась в Залесье и длилась несколько часов.

Как рассказал член фракции БПП, после выступления П.Порошенко народные депутаты задавали ему интересующие их вопросы, среди которых было много тем регионального уровня.

По словам В.Арешонков, вопросы предвыборной кампании не поднимали.

"Напрямую президент не говорил, что я вам рассказываю, как должно быть, что мы стартуем и так далее. Он концентрировал внимание на том, что сегодня он делает как президент и что планирует делать. Значит ли это объявление начала его участия в предвыборной кампании? Возможно, да. Но напрямую это не звучало", - рассказал нардеп.

Теги: #бпп #порошенко #фракция #выборы
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