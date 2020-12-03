Выборы

Выборы

11:12 03.12.2020

Рада проголосовала во 2-м чтении законопроект об урегулировании конфликта интересов в деятельности местных депутатов и мэров

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Рада проголосовала во 2-м чтении законопроект об урегулировании конфликта интересов в деятельности местных депутатов и мэров

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, запрещающий депутатам местных советов участвовать в голосованиях в случае наличия конфликта интересов и приводящий их деятельность, как и деятельность мэров, в соответствие с законом "О предотвращении коррупции".

Соответствующий законопроект №3034а о внесении изменений в ст.59-1 закона "О местном самоуправлении в Украине" относительно урегулирования конфликта интересов в деятельности депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов поддержал 261 народный депутат на пленарном заседании 3 декабря.

Как объяснил председатель подкомитета Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Дмитрий Гурин, принятие закона сможет исключить возможность депутатов участвовать в голосовании после объявления о конфликте интересов.

Инициаторы законопроекта прогнозируют, что его принятие позволит устранить существующую законодательную коллизию и однозначно установить противоправность действий местных депутатов и мэров в условиях конфликта интересов. Также отмечается, что это будет способствовать противодействию политической коррупции и утверждению принципа верховенства права в Украине.

Теги: #мэры #законопроект #рада #конфликт #депутаты

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