В Харькове депутаты утвердили изменения в регламент, позволяющие провести первую сессию горсовета без мэра

Харьковский горсовет на очередной сессии в среду внес в регламент ряд изменений, касающихся порядка доступа на свои пленарные заседания, а также проведения первой сессии нового созыва.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение проголосовали 53 депутата, против - 7, воздержались - 2.

Депутат Игорь Черняк, выступая на сессии, предложил коллегам исключить из проекта решения пункт, касающийся порядка проведения первой сессии горсовета нового созыва, в соответствии с которым, если городской голова избран, но по уважительным причинам отсутствует на первой пленарной сессии, то присутствующие депутаты большинством голосов избирают председательствующего и он ведет заседание.

"Мы сейчас придумываем кандидатуру какого-то председательствующего. Я перечитал закон, я не знаю, что это за зверь такой... Это мы самостоятельно взяли и придумали, что мы хотим выбрать председательствующего. Но у нас, извините, есть городской голова. За него проголосовали, харьковчане избрали, это понятно, это мэр. У нас есть состав городского совета, за него тоже голосовали харьковчане. Кто такой председательствующий?" - объяснил свою позицию Черняк.

По его мнению, не соответствует закону и норма, предусматривающая избрание президиума из 3-5 человек в случае, если городской голова избран, но по уважительным причинам отсутствует на сессии.

"(По закону - ИФ) право избирать президиум возникает у совета в случае, когда городской голова не зарегистрирован... Поэтому собственно эта формулировка "если (городской голова - ИФ) избран, но он не участвует в первой сессии, это уже та формулировка, которая не соответствует закону", - сказал Черняк.

Секретарь горсовета Александр Новак, в свою очередь, обвинил Черняка в искажении и манипуляции законодательством.

"Что касается искажения или манипуляций законодательства. На мой взгляд, это делаете именно вы, поскольку вы называете статью 46 закона "О местном самоуправлении", часть, которая вам нравится, но вы забываете другие части, которые предусмотрены в этой статье. В частности, ч.15 предусматривает, что порядок проведения первой сессии определяется ничем иным, как регламентом городского совета. Поэтому предложения, которые предложены на рассмотрение, именно нормируют положения проведения первой сессии. Вас волнует" председательствующий ". И вы говорите, что в законе нигде ничего нет. В ч.11 предусмотрено, что если совет созывается по предложению определенной части депутатов, то именно депутаты определяют, кто открывает сессию, а на пленарном заседании избирается председатель. Поэтому есть аналогии, есть образцы такого решения вопросов. Мы ни в коем случае не меняем положения законов... Мы определяем порядок, процедуру проведения сессии городского совета", - сказал Новак.

Предложение Черняка не нашло поддержки большинства депкорпуса - его поддержали 9 человек, а 52 проголосовали против.

Как сообщалось, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите" .

23 сентября "Блок Кернеса Успешный Харьков" выдвинул Кернеса кандидатом на пост городского головы.

2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

3 ноября директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко опроверг информацию о смерти Кернеса, распространенную анонимными телеграм-каналами.

5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию нового горсовета.

"До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем и их быть не может", - сказал Терехов.