Львовский облсовет возглавила представительница "Евросолидарности"
Депутаты Львовского областного совета избрали новым председателем депутата от партии "Европейская солидарность" Ирину Грымак, которая по результатам тайного голосования набрала 61 голос.
Кандидат от Всеукраинского объединения "Свобода" Иосиф Сытнык набрал 5 голосов. 13 депутатов не поддержали ни одного депутата, 3 бюллетеня признаны недействительными.
Участие в голосовании приняли 82 депутата. Всего в областном совете 84 депутата.
Грымак родилась в 1981 году, окончила Львовскую коммерческую академию, работала на различных должностях во Львовском городском совете - от специалиста в управлении земельных ресурсов до главы Зализнычной районной администрации. В 2015-2019 гг. с небольшим перерывом работала заместителем главы Львовской обладминистрации.
Как сообщается на сайте "Евросолидарности", в своем выступлении Грымак призвала к объединению депутатов из разных фракций для решения проблем региона. "Я уверена, что в этом зале все являются союзниками и партнерами. Потому что все мы хотим одного - успеха Львовской области и Украины. У нас одни ценности и одна цель", - сказала политик.
Основная задача депутатов области, по ее мнению, заключается в том, чтобы обеспечить европейский уровень стандартов жизни в громадах области. "Львовская область всегда показывала пример единства. Я уверена, что нашей совместной работой мы продемонстрируем всем новое качество управления. Мы будем сотрудничать со всеми, кто стремится к развитию нашей Львовской области, нашей Украины", - заверила Грымак.
В партии указали, что в их списке на прошедших 25 октября местных выборах Грымак была первым номером.