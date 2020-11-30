Корниенко не исключает, что поправки к законопроекту о референдуме могут затянуть процесс рассмотрения

Большое количество поправок к законопроекту №3613 о народовластии через референдум может затянуть процесс его рассмотрения, заявил первый заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время брифинга в парламенте 30 ноября.

"Я думаю, что проблем с поддержкой этого законопроекта в средине нашей фракции в зале возникнуть не должно. Но там есть процедурный момент большого количества правок, и это просто может затянуть работу. У нас на этой неделе и так есть законопроекты с большим количеством правок, например, про внутренний водный транспорт", - отметил Корниенко.

Поэтому, считает он, следует обратить внимание на то, есть ли потенциал для рассмотрения законопроекта о референдуме на текущей пленарной неделе.

Также нардеп подчеркнул, что законопроект о референдуме "достаточно проработанный, скажем так, притом давным-давно", и уже готов к вынесению в зал.

"У нас было несколько раундов в комитете, была рабочая группа под руководством заместителя главы комитета и все правки были учтены, часть отклонена, то есть был нормальный рабочий процесс", - добавил Корниенко.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время согласительного совета призвал парламент 1 декабря рассмотреть законопроект о народовластии через референдум.