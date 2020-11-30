Выборы

Выборы

10:58 30.11.2020

Выборы мэра Черновцов выиграл Кличук

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Выборы мэра Черновцов выиграл Кличук

Директор ООО "РОМА", лидер партии "Единая альтернатива" Роман Кличук выиграл во втором туре выборов мэра Черновцов, сообщает интернет-издание "Суспильне" со ссылкой на результаты городской избирательной комиссии.

Отмечается, что за Кличука проголосовали 59,54% избирателей. За его оппонента, кандидата от партии "Команда Михайлишина" Виталия Михайлишина, отдали голоса 37,5% избирателей.

Согласно информации, поступившей в Центральную избирательную комиссию, явка избирателей на повторном голосовании в Черновцах составила 22,65%.

Результаты голосования по выборам городского головы Черновцов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря включительно.

Как сообщалось, в Черновцах 29 ноября состоялось повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы.

В первом туре Кличука поддержали 27,29% избирателей, Михайлишина - 21,33%.

Теги: #черновцы #кличук #выборы

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