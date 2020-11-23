Глава фракции "Евросолидарности" во Львовском горсовете отрицает обвинения Садового в узурпации власти

Глава фракции партии "Европейская солидарность" во Львовском горсовете Петр Адамык отрицает обвинения мэра Андрея Садового в узурпации власти в связи с требованием провести первую сессию горсовета 24 ноября и называет его выполнением нормы закона.

"Андрей Садовый, прекратите истерию! Никто не "узурпирует власть". Как минимум – из числа новоизбранных депутатов. Мы только требуем от горизбиркома выполнять норму статьи 46 закона Украины "О местном самоуправлении", – написал Адамык на странице в "Фейсбук" в понедельник.

По его словам, первое заседание нового совета должно было состояться еще 17 ноября.

"Мы всего лишь требуем исправить ошибку и провести первую сессию в соответствии с законом. Чтобы не начинать работу этого созыва с нарушений законодательства, к чему нас сейчас и склоняет городской голова", – подчеркнул руководитель фракции "Евросолидарность" во Львовском горсовете.

По его словам, если подчиненные Садового не выполнят решение теризбиркома и не обеспечат возможность для проведения первой сессии, то такие шаги и будут расценены как попытка узурпации власти.

"Поэтому, еще раз, Андрей Иванович: прекратите истерики. Завершайте выборы, меняйте предвыборную риторику. Еще вчера вы намекали на желание сотрудничать. Так давайте сотрудничать – для благополучия громады и города", – написал Адамык.

Как сообщалось, городской голова Львова Андрей Садовый расценил решение о переносе даты первого заседания новоизбранного Львовского горсовета на 24 ноября как попытку узурпации власти. По его словам, после принятия присяги нового состава горсовета он, как городской голова, лишается полномочий до момента регистрации как победитель выборов 2020 года, а полномочия перейдут к избранному секретарю горсовета.

Садовый считает, что за время, пока его зарегистрируют как городского голову, депутаты могут принять ряд решений, за которые он потом должен будет нести ответственность.

Также Садовый заявил, что будет оспаривать это решение в суде.