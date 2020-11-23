Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80% голосов

Действующий городской голова Днепра Борис Филатов (баллотировался от партии "Пропозиция") переизбран мэром этого областного центра, сообщается на сайте городского совета.

По результатам обработки 100% протоколов Филатов набрав 80,61% голосов, опередив своего конкурента - главу наблюдательного совета АО "Днепропетровский стрелочный завод" Загида Краснова (партия "Громадська сила") – более чем в 4 раза.

"Мы видим, что и в первом туре разрыв между кандидатами был более, чем в четыре раза, в другом туре то же", - сообщил секретарь городского совета Александр Санжара.

По его словам, во время выборов применялись грязные технологии, в частности, на предвыборных встречах с жителями Днепра по Филатову стреляли зеленкой из пейнтбольного ружья.

"За две недели до выборов началась масштабная скупка голосов избирателей. Меня лично пригласили в какие-то группы в Telegram и Viber. Даже если мой номер получил приглашение, можно предположить, что практически каждый житель Днепра получил такое предложение", - рассказал Санжара.