Выборы

Выборы

10:28 23.11.2020

В Славянске переизбрали действующего мэра Вадима Ляха - движение "Чесно"

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В Славянске переизбрали действующего мэра Вадима Ляха - движение "Чесно"

Славянская территориальная избирательная комиссия (Донецкая обл.) объявила победителем второго тура выборов действующего мэра Вадима Ляха (выдвиженец партии "Оппозиционный блок"), сообщило движение "Чесно".

Согласно результатам подсчета, за Ляха проголосовали 16811 избирателей (60,87%).

Его конкурента - кандидата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя правления ЧАО "Славянский машиностроительный завод" Павла Придворова - поддержали 10415 избирателей.

По данным Центральной избирательной комиссии, явка в Славянске составила 32,4%.

Теги: #мэр #славянск #выборы

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