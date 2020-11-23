Выборы

Выборы

09:53 23.11.2020

В "Евросолидарности" утверждают, что Третьяк побеждает на выборах мэра в Ровно

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В "Евросолидарности" утверждают, что Третьяк побеждает на выборах мэра в Ровно

В "Европейской солидарности" утверждают, что кандидат этой политической силы Александр Третьяк побеждает на выборах городского головы в Ровно, а его оппонент Виктор Шакирзян отстает почти на 3%, сообщает сайт политсилы.

"По данным подсчета 100% протоколов, он набирает 50,18% голосов. За него проголосовали 27 412 избирателей. Его оппонент отстает почти на 3% с результатом 47,76%, он получил 26 093 голоса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе партии сообщают, что Третьяк на брифинге поблагодарил местных жителей за поддержку. Он отметил, что на этих выборах "победили европейские ценности, с которыми команда "ЕС" шла к людям".

Теги: #евросолидарность #ровно #выборы

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