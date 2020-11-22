В Николаеве полиция проверяет сообщения о бесплатном такси для избирателей

Полицейские проверяют сообщения о бесплатном предоставлении услуг такси по подвозу избирателей на участки в Ингульском районе Николаева.

Как сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook, в социальных сетях появилась публикация с аудиозаписью разговора якобы оператора такси с клиентами о бесплатном предоставлении услуг по перевозке избирателей на участки в случае озвучки ими секретного кода. Эту информацию обнаружил ситуационный центр полиции в ходе мониторинга, ее зарегистрировали в журнале Единого учета. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, ее участников, вероятных организаторов и свидетелей.

Всего по состоянию на 16:00 полицейские в Николаеве зарегистрировали 19 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. По всем полученным сведениям продолжаются проверки, по результатам которых будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

В Николаеве избиратели определяются между действующим мэром Александром Сенкевичем (партия "Пропозиция") и директором по развитию ООО "ЖЭК "Забота" Владиславом Чайкой (партия "Оппозиционная платформа - За жизнь").